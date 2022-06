En el marco de la despedida de la Selección Uruguaya ante su público, de cara a lo que será el Mundial de Qatar 2022, la Celeste disputó un amistoso en el Estadio Centenario ante Panamá. Con una goleada por 5-0, los dirigidos por Diego Alonso superaron una nueva prueba.

Con un doblete de Edinson Cavani y los festejos de Nicolás de la Cruz, Maximiliano Gómez y Diego Rossi, el elenco charrúa superó con contundencia a los centroamericanos. Así, cerraron la gira de tres partidos amistosos aumentando en tres encuentros al invicto de la selección, que ya lleva 7 sin caer.

Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, estuvo presente en el mítico estadio que albergó al Mundial 1930 y posó junto a los jugadores con la bandera de aquel país. Al momento de la foto, Federico Valverde se agachó en el fondo del grupo y generó polémica en las redes sociales.

Tras el partido, el mediocampista de Real Madrid alejó los rumores que apuntaban a que lo habría hecho a propósito para no salir en la imagen con su explicación: "¿En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mí".