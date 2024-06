Durante meses se habló de la posibilidad de un retorno que hizo soñar a todo nuestro lado del Atlántico. Neymar rompe el silencio sobre las chances que existen o no de retornar al Santos tras una vida por Europa y en medio de su recuperación en Al-Hilal de Arabia Saudita. El ex Barcelona o PSG, tajante sobre el hecho de verle retornar a un gigante en horas bajas y que ahora mismo no olvidemos se encuentra en segunda división tras un dramático descenso.

“No hay una sola posibilidad. Lo que dijeron es mentira total, no hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con el Al-Hilal , espero hacer una gran temporada porque lamentablemente me perdí la última. Y ya está”, palabras del astro brasileño en ESPN Brasil en medio de todos los rumores que le apuntaban como uno de los grandes descartes del Fondo PIF de cara a la siguiente campaña. Neymar no olvidemos, se encuentra lesionado desde aquella dura caída ente Uruguay por las Eliminatorias al Mundial del 2026 y donde se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla.

El ex Barcelona o PSG supuso en su día una de las mayores inversiones de Arabia Saudita. El gigante del país Al-Hilal llegó a pagarle al equipo francés sumas cercanas a los 90 millones de euros por los servicios de un Neymar que a sus apenas 32 años solo pudo disputar 5 partidos antes de su lesión. Un tanto y tres asistencias, el de momento fugaz paso de Ney por un equipo que solo en la presente temporada ganó los títulos de la Saudí Pro League, la Copa del Rey de Campeones o la Supercopa de Arabia Saudita. ¿Cuándo puede volver el astro brasileño? Antes de agosto no se espera que le podamos disfrutar una vez más en los terrenos de juego.

Eso sí, Neymar no dudó en ESPN a la hora de hablar de la posibilidad de retornar a un equipo con el que tocó el cielo. Su contrato hasta el 30 de junio del 2025 por Riad le haría ser agente libre para volver a Sao Paulo con algo más de 33 años: “Vamos a vivir poco a poco. Tenemos mucho tiempo por delante. Santos es mi equipo favorito, obviamente quiero volver algún día, pero no tengo nada planeado en la cabeza”.

Neymar festeja uno de sus goles en su primer paso por Santos de Brasil: IMAGO

¿Qué le espera a Neymar a corto plazo? El jugador confirmó que todavía tiene algunos meses de recuperación por delante. Su lesión de cruzados estuvo acompañado por daños en el menisco que hará que los tiempos estipulados para este tipo de dolencias sean superiores. No hará parte de una Copa América donde Brasil se encomienda a la nueva generación de delanteros para terminar con la sequia en la Verdeamarelha. Pidió el Balón de Oro para un Vinicius al que ve como su gran heredero al frente del combinado con más Copas del Mundo de la historia.

Los números de Neymar en Santos

Del 2009 al 2013 que el Peixe disfrutó del que para muchos se trataba del heredero del mismísimo Pelé. 225 partidos, 136 goles y 69 asistencias fueron acompañados de varios títulos. Tres campeonatos Paulistas, una Copa de Brasil, la Copa Libertadores del 2011 y la posterior Recopa, resumen a gran escala del palo de Neymar por un gigante en horas bajas por la Serie B. Para finales del 2025 el sueño sigue vigente.

Neymar se deshace en elogios a Messi

“Hablamos mucho, incluso ayer me envió un mensaje. También me mandó un mensaje cuando ganamos un título aquí. Es un gran tipo, un espejo para mí. Un gran ídolo, pero además de un ídolo, es un gran amigo que tengo”, más extractos de la entrevista del brasileño por ESPN. Su amistad y sociedad con Leo Messi, más que vigente en la memoria de ambos incluso años después de no compartir césped. De momento Santos y Brasil tendrán que esperar por Neymar.