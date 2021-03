A Felipe Melo le preguntaron por una posible llegada a Boca y se enojó

Desde que se confesó simpatizante de Boca hace algunos años, Felipe Melo siempre sonó para transformarse en un nuevo refuerzo Xeneize. El mediocampista brasileño ha mostrado cierto cariño por el equipo argentino y muchos hinchas lo consideran como un jugador a la altura de la camiseta azul y oro.

En las últimas horas, en Brasil empezaron a crecer los rumores acerca de una posible salida del volante rumbo hacia la Argentina, precisamente para reforzar al conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo. Luego de que la prensa de ese país empezara a asegurar que la transferencia estaba por darse, el futbolista salió a desmentir todo en Globo Esporte.

"De real no sé qué tiene. Nadie vino a mí, no abrí negociaciones mientras la gente habla. Mi foco es el Palmeiras, las competiciones que tenemos por delante, estas dos finales que tenemos tan importantes ante dos grandes clubes", aseguró el ex-Inter.

Luego, el capitán de Palmeiras se mostró molesto por los falsos rumores acerca de su posible llegada al Xeneize: "Hasta ahora esto no es cierto, nadie vino a hablarme. Aprovecho para decir que las personas tienen que hablar de cosas que son ciertas, tienen que asumir un poco más de responsabilidad a la hora de hablar de una situación que no existe. Si existiera, algo me hubieran dicho a mí y al club".

Lee También