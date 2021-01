Matías Almeyda podría dejar la MLS para tomar la Selección de Chile

Tras la salida de Reinaldo Rueda, Chile inició una campaña para encontrar un nuevo entrenador antes de la reanudación de las Eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sonaron nombres como los de Miguel Herrera, Guillermo Barros Schelotto y Ariel Holan, pero las autoridades tendrían lista su decisión y la misma sería anunciada antes del comienzo del próximo fin de semana.

El abanico de candidatos se achicó, pero la balanza ya se habría inclinado hacia un lado. Matías Almeyda, Antonio Mohamed y Hernán Crespo fueron los últimos tres estrategas que ingresaron en el radar de La Roja, pero el escogido por los directivos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional sería el Pelado.

"No buscan más técnico porque ya lo encontraron. Están ya en la parte de ver los montos, los dineros, las condiciones contraactuales. Será resuelto de aquí al viernes para darlo a conocer. No está en Sudamérica, no está en Europa", anticipó TNT Sports, refiriéndose a la actualidad del argentino en la MLS.



�� La @ANFPChile ya habría elegido al nuevo DT de @LaRoja



Toda la información en #PelotaParadaTNTSports �� pic.twitter.com/ADA0fNesmu — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 26, 2021

Matías Almeyda actualmente está al mando de San Jose Earthquakes de los Estados Unidos y, durante el mercado de pases que está por culminar, fue tentando por clubes de la Liga MX como Cruz Azul y Monterrey para encarar la segunda parte de la temporada 2020/21. ¿El problema? Con el cuadro de California posee una cláusula de salida cercana a los tres millones de dólares, algo difícil de abonar.

¿Qué pasará con los refuerzos que pidió para el próximo torneo de la Major League Soccer? Recientemente fue adquirido Javier López, por pedido expreso del entrenador argentino. Por otra parte, la directiva empezó a platicar con Rayados para conseguir la contratación de Miguel Layún...

Lee También