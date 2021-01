Matías Almeyda consiguió a su tercer jugador de Chivas para reforzar a San Jose

Meses después de la indisciplina protagonizada en el caso de Dieter Villalpando, Eduardo López encontró club para continuar su carrera como profesional. Tal como lo adelantó en una entrevista días atrás, el centrocampista ofensivo surgido de las Chivas de Guadalajara emigrará a la Major League Soccer de los Estados Unidos para tener su primera experiencia de manera internacional en este 2021.

De acuerdo con la información de ESPN, la Chofis ya firmó su contrato con San Jose Earthquakes para reencontrarse con Matías Almeyda en el país vecino. Es decir que en las próximas horas se haría oficial su salida del Rebaño Sagrado y su llegada al conjunto californiano para la próxima temporada.

¿De qué manera se hará su transferencia a la MLS? Según los datos de Jesús Bernal, reportero del medio de comunicación mencionado anteriormente, no será una salida definitiva. El fichaje será temporal, mejor dicho a préstamo, pero con la particularidad de que en Estados Unidos le pagarán todo el sueldo.

Otro chivahermano a San Jose

Chofis López se reencontrará con Matías Almeyda (Imago 7)

Chofis López será el tercer futbolista con pasado en Guadalajara que se reencontrará con Matías Almeyda. Oswaldo Alanís, quien también está cedido por el elenco tapatío, y Carlos Fierro son los otros jugadores que fueron conducidos técnicamente por el entrenador argentino durante su estadía en la Liga MX.

El Pelado lo contactó semanas atrás. "Me habló y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y después se darán detalles de todo lo que pasó. Pero he hablado muy seguido. Me mensajeo con él, es como un amigo para mí", confesó el volante creativo en una entrevista que tuvo con Los Campamentos días atrás.

