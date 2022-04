Alexander Medina fue despedido de la dirección técnica de Inter de Porto Alegre. Sólo duró 108 días en el cargo donde los resultados no lo acompañaron. El empate ante Guaireña por Copa Sudamericana fue su último partido.

Final para la etapa de Alexander Cacique Medina en el fútbol de Brasil. Su paso por Inter de Porto Alegre tan sólo duró tres meses (108 días) hasta que este viernes 15 de abril fue anunciado su destitución. El conjunto 'colorado' informó sobre la salida del entrenador uruguayo, luego de igualar 1-1 su partido de local ante Guaireña de Paraguay por Copa Sudamericana.

Medina había llegado a Internacional el pasado 28 de diciembre tras lograr una buena actuación al frente de Talleres de Córdoba donde había llegado incluso a la final de la Copa Argentina (perdió ante Boca por penales). A su vez, fue candidato a dirigir la selección de Uruguay tras la salida de Óscar Tabárez, pero finalmente el elegido fue Diego Alonso. Luego de estudiar varias ofertas del exterior, eligió al conjunto de Porto Alegre.

Los motivos de la salida de Cacique Medina

Sin embargo, los resultados no lo acompañaron durante esta etapa. Fue rápidamente cuestionado por haber quedado afuera de la Copa Brasil ante Globo, un equipo de la Serie D. Con los cuestionamientos por esta increíble derrota, le tocó afrontar el Campeonato Gaúcho donde fue eliminado en semifinales ante su clásico rival Gremio. Su debut en el Brasileirao no fue el mejor, ya que perdió ante Atlético Mineiro (2-0) y sus primeros dos partidos de Copa Sudamericana terminaron en empate (9 de Octubre de Ecuador y Guaireña).

Tras empatar ante Guaireña de local, los aficionados de Inter no aguantaron más y reclamaron por su salida. Lo despidieron con cánticos de "burro" y en medio de incidentes con rotura de vidrios del Estadio Beira Río. Así, al club no le quedó otra opción que anunciar su destitución este viernes. "Sport Club Internacional anuncia que Alexander Medina ya no es el entrenador del equipo", informaron.

Y agregaron: "También se van del club los auxiliares Fernando Machado y Jadson Viera; los preparadores físicos Alexis Olariaga y Richard González; y el analista de desempeño Mariano Levisman. El Club le agradece y le desea suerte y éxito en la continuación de su carrera. El segundo entrenador Cauan de Almeida toma el relevo en el entrenamiento del sábado".