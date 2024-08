Sería lindo ver cómo esta situación empieza a coger fuerza y se convierte en algo bien encaminado. Luis Advíncula tendría la oportunidad gigante de salir de Argentina hacia un mercado superior. A pesar de que se hablaba de que era el ídolo de la nueva generación en Boca Juniors, podría pesar un factor fuerte como es lo económico. Podríamos estar hablando del último gran contrato de un futbolista del nivel del lateral derecho de una selección nacional, como la peruana.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Luis Advíncula?

El periodista brasileño, Leandro Behs, de la cadena masiva, Rádio Grenal, lanzó la primera afirmación que con el paso de las horas podría convertirse en un evento interesante de analizar. Porque se trata de una oferta importante para uno de los principales referentes de la Selección Peruana, oportunidad única dirían algunos:” Luis Advíncula, lateral derecho peruano de Boca, fue ofrecido al Inter. Tiene 34 años”.

Con esto nos daríamos cuenta, que podría romper su palabra en la previa, donde casi juró que le gustaría jugar en el Perú por solo un club, una vez salga de Boca Juniors. Lo cierto es que una importante oferta como la de Inter de Porto Alegre, sería algo que rompa los esquemas. Bolt sabe que está en la fase final de su carrera dentro de la élite mundial, veremos cómo avanza esto. Mientras tanto, recordemos palabras recientes del Pichón a un medio peruano.

¿Cuál es el equipo donde piensa retirarse Luis Advíncula?

Dentro de una entrevista con Andrés Hurtado, Luis Advíncula dijo donde le gustaría jugar en la parte final de su carrera como profesional absoluto. Sorprendiendo a muchos de sus seguidores: “Yo lo he dicho siempre. Yo de chico fui simpatizante de Alianza Lima, eso siempre lo he dicho ante cámaras. Pero de grande me hice hincha realmente de Sporting Cristal, porque a mí me lo dio todo”.

¿Por qué eligió Sporting Cristal para retirarse?

Luis Advíncula sabe bien que hay pasos pendientes por cumplir todavía para ese momento. Pero, debe todavía entregarse muchos aspectos generales: “Si yo mañana más tarde tengo que volver a Sporting Cristal, a mí me gustaría volver para intentar ganar algo y retribuirles lo que ellos hicieron por mí. (…) O sea ganando algo, retribuyéndole algo al club y retirarme así. Ese es mi sueño. Vamos a ver si se llega a cumplir o no”. Entonces próximamente lo veremos por la señal de (Disney+).

Luis Advíncula en Boca Juniors. (Foto: IMAGO).

¿Hasta cuándo tiene contrato Advíncula en Boca Juniors?

Luis Advíncula renovó últimamente con el Club Atlético Boca Juniors y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026, después de una corta pero productiva negociación con el equipo argentino. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral es un referente luego de haber conquistado cuatro títulos, y es uno de los principales capitanes del primer equipo xeneize.

¿Qué equipo es históricamente el Inter de Porto Alegre?

El Inter de Porto Alegre, cuyo nombre oficial es Sport Club Internacional, es un equipo de fútbol profesional de Brasil con sede en Porto Alegre, en el estado de Río Grande del Sur. Fundado el 4 de abril de 1909, es uno de los clubes más exitosos y populares de Brasil, conocido también como Internacional o simplemente Inter. Ahí podría llegar Luis Advíncula si se termina haciendo realidad estas tentativas como tal.