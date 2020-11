Foto: la cara de Gallardo después del gol de Pratto de la que hablan todos en River

River logró levantar cabeza en la primera instancia de la Copa de la Liga Profesional luego de lo que fue una dura derrota ante Banfield por 3-1.

El Millonario recibió en el Libertadores de América (ya que el Monumental está siendo remodelado) a Rosario Central, y terminó quedándose con los tres puntos.

De igual manera, el siempre exigente Marcelo Gallardo dejó en claro en conferencia de prensa que muy poco conforme se quedó con el rendimiento de su equipo.

"Coincido que estos dos primeros partidos la imagen que solemos dar no fue la habitual, pero algunos intentarán tratar de analizar desde estos dos partidos, yo trato de mirar los seis partidos jugados. En estos últimos dos partidos no jugamos bien, cuando no funcionás como habitualmente funcionás está bueno decirlo. Somos conscientes. Y eso es importante. Hoy nos tocó no jugar bien y ganar. A veces tenemos que jugamos bien y no lo hacemos. Tenemos que tener un equilibrio. Ir sumando competencia e ir manteniendo el nivel. Ha sido bueno en la Copa y en el torneo local no han sido tan buenos. Ahí tenemos que inyectarnos con otra energía”, expresó ante los periodistas.

Y para dar fe de que el Muñeco no está mintiendo, hay una foto que se hizo viral en las últimas horas de la cara del DT apenas anotó Lucas Pratto.

Significaba el 2-0 parcial a favor del local, y el encuentro casi que quedaba definido, pero la cámara captó al técnico muy amargado.

La cara del Muñeco que dice todo.

Mucho por trabajar...

