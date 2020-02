El próximo sábado, el Gimnasia de Diego Maradona visitará la convulsionada cancha de Independiente.

En el que quizá es el peor momento desde su llegada al club, el entrenador parece tener en el Libertadores de América un duelo clave para su continuidad.

Así lo reveló Federico Bueno, periodista cercano al 10, en la emisión matutina de Fox Sports Agenda.

"Trato de resumir: el equipo para muchos dio un paso atrás contra Central. Perdió y el tiempo de recuperación para Gimnasia se acorta. Igualmente, Diego declaró lo que declaró. Esa declaración, que a mi no me gusta subtitular ni interpretar, me hace pensar que Diego cree que muchos dirigentes cercanos al presidente lo quieren echar", informó.

Además, contó que el presidente Pellegrino "tomó alguna distancia" con el 10 y que muchos dirigentes cercanos "creen que el ciclo de Diego está terminado".

"Yo no estoy en condiciones de asegurar nada, pero si Gimnasia pierde con Independiente, tranquilamente podría terminar el ciclo", concluyó. ¿Se irá el 10?

"SI PIERDE EL SÁBADO, PODRÍA TERMINARSE EL CICLO MARADONA"#AgendaFOX - @FedeBueno73 y una información que sacude a Gimnasia y Esgrima La Plata. Todo indica que el futuro de Diego se define ante Independiente. pic.twitter.com/GX5Wcah0wL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 20, 2020

Lee También