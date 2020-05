Francescoli: "Jugar sin descensos es como no tener campeones"

Enzo Francescoli se manifestó en contra de una de las medidas que la Asociación del Fútbol Argentino anunció en su último comunicado.

Sobre no tener descensos hasta 2022, el mánager de River opinó: "Es como no tener campeones. No tiene mucho sentido jugar por algo en lo que no tengas la obligación de ganar para no descender. Me parece que este es el punto. Va a haber un momento en el que muchos clubes no tengan para qué competir”.

En diálogo con Súper Fútbol, por la pantalla de TyC Sports, también se refirió a la posibilidad de que vuelva la actividad, pero sin gente en las tribunas.

"Que se juegue sin público va a traer problemas para varios clubes", sentenció haciendo foco en las consecuencias económicas.

Luego, siguió con las críticas organizacionales, marcando que para él lo mejor son los torneos en los que hay 20 o 22 equipos.

"Siempre me pareció muy loco aquella vez que fuimos a 30 equipos y estábamos buscando resolver cómo volver a lo que es más lógico. Es un problema que tenemos en el fútbol argentino hace muchos años: el cambio de reglas. Todo se va a acomodando y no está bueno, debería haber reglas que perduren", dijo.

