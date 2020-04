Francescoli reveló que tiene el sueño de ver a Luis Suárez jugando en River

Allá por el ya lejano año 2005, Luis Suárez debutó como futbolista profesional. Lo hizo con la camiseta de Nacional de Montevideo, y, en aquel entonces, pese a exponer muy buenas condiciones, nadie podía imaginar que el 'Pistolero' se convertiría en uno de los mejores delanteros del planeta. Pues bien, en la actualidad, ya con 33 años de edad, el temible atacante uruguayo lleva más de una década en el primer nivel europeo e internacional, deslumbrando a propios y extraños.

Groningen, Ajax, Liverpool y ahora Barcelona fueron los equipos que compusieron la rica trayectoria futbolística de Suárez, que además jugó tres ediciones de la Copa del Mundo con la Selección de Uruguay -Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018- y tres ediciones de la Copa América -Argentina 2011 cuando fue campeón, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019-. Tal es así que conformó uno de los mejores ataques de los últimos tiempos juntos con Lionel Messi y Neymar.

Enzo Francescoli, manager de River Plate. (Foto: Getty)

Pero, en este momento, Suárez lleva bastante tiempo lesionado. Por ello, Barcelona empezó a analizar la posibilidad de reforzar su zona de ataque y esto genera la sospecha de que, en un futuro no muy lejano, el 'Pistolero' podría marcharse de la escuadra catalana. Por ello, muchos equipos de Sudamérica empezaron a soñar con la chance lejana de sumarlo a sus filas. En Argentina, por ejemplo, Marcelo Tinelli lo tentó para sumarlo a San Lorenzo de Almagro, club por el que Suárez simpatiza.

Ahora, y, en medio de las idas y vueltas sobre el coqueteo de Edinson Cavani con Boca Juniors, a Enzo Francescoli, manager de River Plate, le preguntaron qué uruguayo le gustaría incorporar. Y el exdelantero, que supo ganarlo prácticamente todo con la institución Millonaria, no dudó ni un segundo y apostó por el mencionado artillero: "A Suárez si pudiera venir. Uno puede imaginar un montón de cosas pero la realidad es difícil", comenzó exteriorizando el 'Príncipe.

"Son jugadores con otro nivel, otros números. Tratamos de vivir la realidad y nos tiene sumergidos en este primer problema de la pandemia. No sabemos cómo va a ser el fútbol en lo inmediato. A mí me encantaría Suárez pero no pasa por mi cabeza. No quiero molestar a algún jugador que no sea posible. Por más que uno quiera, depende del jugador. Ojalá pasara pero trato de vivir de cosas más tangibles", completó Francescoli en declaraciones brindadas a 'Sport 890'.

