Franco Soldano: "De chiquito soy hincha de Boca"

Boca se consagró campeón de la Superliga en un final de película. El Xeneize venció 1 a 0 a Gimnasia de La Plata en La Bombonera y logró superar a River en la tabla de posiciones después que el Millonario no pueda vencer a Atlético Tucumán. Todo se dio en la última fecha, fue un gran desahogo para el hincha del elenco de la Ribera.

Franco Soldano dialogó con Jogo Bonito, recordó cuando estuvo muy cerca de llegar al Millonario, pero agradeció no hacerlo para hoy poder gritar campeón con el Xeneize: "De chiquito soy hincha de Boca. Hice una prueba una vez y una lesión me terminó perjudicando. Las vueltas de la vida hizo que vuelva a vestir esta camiseta. En su momento, lamenté no haber llegado a River y hubiese jugado allí. Las cosas pasan por algo y terminé siendo campeón y defendiendo la camiseta del club que amo".

Hubo un partido donde su nombre se repitió muchísimo: el 0 a 0 en el Monumental donde terminó jugando casi de lateral. Fue muy criticado, en su momento, Gustavo Alfaro por ese partido. Sobre ese duelo, manifestó: "Mi trabajo contra River era tapar la salida de Casco y aprovechar las espaldas de él. Después el juego llevó a replegarnos. Si hubiésemos ganado, hubiesen elogiado a Alfaro. Mourinho fue campeón de la Champions ganándole al Barcelona con Eto'o de 3 y lo aplaudieron todos. Como nosotros no le ganamos a River, criticaron a Alfaro".

Por último, el ex-Unión manifestó su deseo de continuar en la institución de la que es hincha: "Tengo ganas de quedarme en Boca y más ahora que obtuvimos el campeonato pero hoy la prioridad es cuidarnos y mejorar la salud. Cuando esto termine, veremos como sigue mi futuro".

Para algunos, Soldano no tiene nivel para jugar en Boca. Para otros, es el Borré que tiene Marcelo Gallardo en River. La realidad es que es un futbolista muy sacrificado con el equipo y ayudó a conquistar el último título del Xeneize, el más festejado desde la conquista de la Copa Libertadores en 2007.

