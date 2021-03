La reacción de Russo tras la cachetada de Fabra a Izquierdoz: qué les dijo

Sin dudas, la imagen del pasado domingo de Boca contra Talleres en la Bombonera por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol fue el cachetazo de Frank Fabra a Carlos Izquierdoz: no se habló en los programas deportivos del mérito del elenco cordobés, casi nada de las falencias de juego del Xeneize, pero sí y mucho de aquel momento.

Igualmente, tres días después, el defensor central subió una selfie a sus historias de Instagram junto al lateral y terminó con la novela para bajar los humos. La goleada y el buen rendimiento de Boca en el Estadio Único de La Plata contra Defensores de Belgrano por la Copa Argentino terminó de sepultar todo.

Este viernes, Fabra habló respecto al tema y contó cuál fue la reacción de Miguel Ángel Russo respecto a la famosa cachetada, que en el campo de juego no la vio y recién los reunió el martes próximo, cuando Boca volvió a los entrenamientos después de tener el lunes libre post derrota contra Talleres.

"Nos preguntó qué pasó en ese momento. Porque en el entretiempo del partido no nos dijo nada. Él vio los gritos, pero sintió que era algo del partido. Cuando ve todo el lunes, el martes nos reúne. 'Yo sé que aquí no pasa nada'", contó sobre la reunión que tuvieron con el entrenador del Xeneize.

Por último, sentenció: "Conoce a Cali cómo es, me conoce a mí. Es algo del momento y queda ahí. Nos dijo que ojalá no vuelva a pasar, que es calentura del momento y es fútbol". El propio jugador confirmó que el club no les pondrá una multa económica y el mal episodio quedó en el último partido del fin de semana.

