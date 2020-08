Fue compañero de Messi en Brasil 2014 y todavía no cae: "Estoy en shock"

La Copa del Mundo de Brasil 2014 fue muy especial para la Selección Argentina, que estuvo a nada de quedarse con el título pero finalmente se quedó con el subcampeonato tras perder contra Alemania en la final.

En aquel certamen, la Albiceleste, comandada por Alejandro Sabella, tuvo valores muy altos dentro de un plantel que contó con la presencia de Lionel Messi y Martín Demichelis entre otros jugadores.

Precisamente, en dicho certamen, Demichelis inició una buena relación con el astro argentino. Y por ello está completamente anonadado por su decisión de no continuar en las filas de Barcelona.

"Todavía estoy en shock. Era una hipótesis que se manejaba pero me imaginaba una película difícil verlo afuera. El mundo del fútbol está en alarma para saber hacía dónde se va. Barcelona es su casa y su hogar, hasta que no lo vea afuera no lo voy a poder creer", comenzó afirmando.

"Vivió más tiempo ahí que en su Rosario natal, se crió allá. Cuando pienso en Leo, lo relaciono con Barcelona. Y cuando pienso en Barcelona, lo relaciono con Leo", profundizó Demichelis en declaraciones brindadas a 'TyC Sports'.

"Es muy difícil todo este cambio. El embudo se hace pequeño entre los clubes que pueden llevarse a Messi. Creo que él va a apuntar a lo deportivo porque está en plenitud física y mental para seguir demostrando que es el mejor del mundo", concluyó.

