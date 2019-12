Fue el primer refuerzo de Gallardo en River y afirmó: "Hasta hoy sufro haberme ido"

Era junio de 2014. Nadie sabía en ese entonces que Marcelo Gallardo se convertiría en el entrenador más importante y ganador de la historia de River.

Y en dicha época, Julio Chiarini tampoco sabía que se estaba convirtiendo en el primer refuerzo de la etapa más gloriosa del club de Núñez.

Unos 5 años y medio después, el arquero habló con Diario Olé, y confesó sus sentimiento por haberse ido a mediados de 2016, dos años más tarde, rumbo a Sarmiento de Junín.

"Hasta el día de hoy sufro haberme ido. Quedé la historia del club pero no de la forma que me hubiese gustado: jugando y siendo protagonista", contó.

De igual manera, no dudó en que siempre le estará agradecido al Muñeco por la oportunidad que le dio: "Se la jugó por mí, que venía de la B Nacional. De ahí en adelante cambió mi vida. Cumplí un sueño. Ahora lo dimensiono más. Lo veo desde afuera y digo 'uy, mirá en dónde estuve'. Me cambió la vida en todo. Yo jugué en casi todas las categorías del fútbol argentino. Sabía que me iba a llegar la chance de pegar el salto a Primera, pero imaginaba que en un club más chico. Nunca imaginé que sería River. Soy un afortunado. Me pongo a ver fotos y me cae la ficha, porque en ese momento no me caía tanto", reflexionó.

Habiendo ganado cuatro torneos internacionales con el Millonario (Copa Sudamericana 2014, Recopa 2015, Copa Libertadores 2015 y Copa Suruga Bank 2015), eligió sus mejores momentos afirmando que fueron "la atajada contra Juan Aurich y los dos penales contra Colón".

Para finalizar, el futbolista habló sobre su físico en el pasado y en la actualidad: "Estaba 10 puntos: lo que me cansó fue lo que pasó en Tigre. Me quisieron hacer operar de una lesión con la que tranquilamente podía jugar. Es más, no me la voy a operar: es en un tendón de un dedo y la tienen miles de arqueros. El tema es que se les cerraba el mercado y tenían que vender un jugador. Entonces, tomaron esa decisión conmigo. Fue inesperada y me hizo mal", expresó.

