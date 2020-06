Fútbolista que pasó por Perú hizo dura crítica al país: "Si no tienes plata, te mueres"

Perú es uno de los paises de la región que más está sufriendo el coronavirus. Ya hay más de 200 mil casos positivos y las muertes superan las 6 mil víctimas.

El sistema de salud, hoy por hoy, está colapsado y cada día que pasa queda más expuesto. El costo es dolorosísimo: se paga con vidas humanas.

Muchos, antes de esta crisis sanitaria a nivel mundial, pensaban que el país estaba bien fundándose en los números macroeconómicos. El COVID-19 demostró que otras variables son más importantes.

Germán Alemanno, futbolista argentino que reside en Perú, habló al respecto e hizo una comparación con su país, supuestamente hace años perseguido por una crisis económica: "Uno se quejó toda la vida en Argentina pero estamos a años luz".

El ex futbolista argentino nacionalizado peruano, con pasado en Central, Quilmes y Platense, contó su presente en el país andino, sumido en una crisis sanitaria por el coronavirus. pic.twitter.com/xzu5ithx2S — Diego Molina���� (@DiegolMolinaa) June 10, 2020

"Está muy complicado en Perú, el sistema está saturado. Hoy no te mueres por la enfermedad, te mueres porque no te pueden atender por otra enfermedad", detalló después. "Acá si no tienes plata, te mueres. Le ponen un precio a la vida", agregó en una posible referencia al escándalo de las clínicas privadas.

Por último, al medio extranjero en el que hablaba, agregó una anécdota personal: "El suegro de mi cuñada se enfermó, fueron a la clínica privada y le dijeron que tenía el virus. Lo llevaron a un hospital y lo metieron con gente que tenía el COVID-19, pero le hicieron el examen del Ministerio de Salud y, finalmente, le dio negativo. Volvió a su casa y contagió a su esposa de unos 70 años. La llevaron a internarse y le pidieron 40 mil dólares para darle una cama para poder internarse".

�� [VIVO] Desde Perú habla el ex delantero de Central, Germán #Alemanno. Perdió a dos allegados por el #coronavirus. pic.twitter.com/7b5rP8d265 — Telenoche Rosario (@telenocheRos) June 10, 2020

