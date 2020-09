Gallardo contó cómo actuaría si le pasa lo de Boca con sus positivos

Muy grande fue la polémica que se generó cuando Conmebol hizo oficial la decisión de que Boca pueda viajar a Paraguay con jugadores que dieron positivo de coronavirus y todavía no pudieron recuperarse del todo, siendo hasta variantes posibles para Miguel Ángel Russo de cara al duelo ante Libertad.

Indignados, desde el club que dirige Ramón Díaz sacaron un comunicado muy picante apuntando no sólo contra su próximo rival, sino también pegándole al ente que rige al fútbol en Sudamérica por no respetar los protocolos que ellos mismos habían impuesto previamente.

Mientras se espera por ver qué sucederá con este tema, el que habló sobre esto fue Marcelo Gallardo. El DT de River dio su primera conferencia de prensa en unos seis meses y un periodista le hizo un cuestionamiento que indirectamente estaba vinculado con lo que sucede en el 'Xeneize'.

Gallardo se metió en la polémica: ¿qué dijo el DT sobre la situación de Boca y los PCR positivos? ¡Sumate a #SportsCenter, por #ESPN2! pic.twitter.com/CqNd704ccc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2020

"Entiendo hacia donde va la pregunta. Yo lo único que puedo hablar es de nosotros. Yo intentaré respetar los protocolos que oficalizó la Conmebol. Si me dicen que si un jugador da positivo, no puede subirse a un avión, yo intentaré de respestarlo, porque intentaré no exponer al resto", arrancó diciendo el Muñeco.

Luego, dejó en claro: "Con esto no quiero meterme en ningún tipo de polémica, es lo que se nos comunicó a nosotros y cómo actuariamos en una situación así. Hay que ser muy claro hasta donde podemos ir".

El jueves ambos clubes volverán a competir oficialmente después de mucho tiempo, por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo continental. Al Millonario le toca enfrentarse a San Pablo en Brasil.

