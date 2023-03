Graves incidentes pasaron en Bolivia, el partido entre Always Ready y Wilstermann terminó en peleas y una inadecuada intervención policial en que afectaron a los jugadores del equipo visitante.

El fútbol boliviano tiene situaciones poco habituales, a veces por temas de organización, otras por temas extra deportivos, el fútbol en ese país suele hacer noticia fuera de las canchas, y esta no fue la excepción, otro incidente después de un partido de fútbol entre Always Ready y Wilstermann terminó con jugadores gasificados y tendidos en el piso dentro del vestuario del equipo aviador que dirige el argentino Cristian Díaz.

El incidente pasó en el estadio de Villa Ingenio, que es actualmente el estadio más alto de la Liga Boliviana, situado en la ciudad de El Alto a 4083 metros sobre el nivel del mar, y con una arquitectura que suele ocasionar varios conflictos. El estadio no tiene dos túneles separados para los equipos, los dos cuadros ingresan por el pasillo central, que encima se ubica debajo de donde está la hinchada del equipo local.

Esto no es habitual en el fútbol boliviano, la mayoría de los estadios tienen dos accesos separados para los equipos y uno para las autoridades del juego, en este caso no, todos utilizan el mismo acceso, al estilo europeo, pero sin las condicione de seguridad de un espectáculo que amerita, usualmente la policia no da abasto.

Cuando el partido es como el que jugaron Always Ready y Wilstermann, caliente, que incluso llega hinchada visitante, las cosas se complican; y se complicaron. Cuando terminó el partido -que fue empate a dos- los dos equipos abandonaron el campo de juego por el túnel central, sin la presencia de policías, comenzaron a pelear jugadores del equipo visitante y la dirigencia de Always Ready, se fueron a los empujones, insultos, agresiones, se lanzaron proyectiles y ahí reaccionaron los pocos efectivos de la policía que estaban, cercaron a los visitantes en su vestuario y soltaron agentes químicos.

Ahí se produjo el caos, jugadores en el piso, otros afectados por los gases pedían ayuda. Acusan a la dirigencia local de los incidentes, mientras que la gente de Always Ready apuntan al jugador brasileño, Miguel Bianconi, de haber iniciado la pelea. Lo cierto es que este estadio tiene problemas de seguridad porque ha tenido varios antescedentes con incidentes de hinchada y de equipos en ese escenario.

