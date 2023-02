Llegó el goleador de Always Ready para la Copa Libertadores, el futbolista ahora comienza a trabajar contrareloj para su debut con Always Ready.

Cuando se supo que Wilfried Bony llegaba para jugar la Copa Libertadores, todos los medios y portales que cubren la Copa se pronunciaron, es que no es habitual tener un jugador con esa trayectoria en el fútbol sudamericano.

Menos habitual aún, que ese tipo de jugadores estén en suelo boliviano, por eso fue todo un suceso la llegada de Bony a Bolivia, que tardó un poco más de lo previsto, porque debía llegar el lunes y llegó finalmente el miércoles, una semana antes del debut de su equipo en Copa.

Ese es un factor que puede jugar en contra al experimentado delantero, los futbolistas que llegan a Bolivia, suelen tener largos procesos de adaptación, más aún si consideramos que Always Ready entrena en el estadio más alto de Bolivia.

Sin embargo la apuesta del equipo alteño es que el delantero llegue, solo para jugar la Copa, y eso significa que debe comenzar a jugar en la segunda fase de visitante en Chile, y recién dos semanas después jugará en La Paz la revancha.

¿Cuándo debutará Wilfried Bony en la Copa?

Always Ready debe jugar la Copa en la fase dos, en busca de un lugar en la fase de grupos, para eso comenzará a jugar en Chile el próximo 23 de febrero contra Magallanes en el estadio El Teniente, y recién el 2 de marzo será la revancha en el Hernando Siles de La Paz, porque Always Ready no tiene habilitado su estadio de El Alto por Conmebol.