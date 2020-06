Gerard, el excompañero de Messi en Barcelona que se declaró fanático de River

Gerard López fue un reconocido mediocampista español que se desempeñó como futbolista profesional entre 1996 y 2011, defendiendo camisetas realmente importantes.

A lo largo de su carrera, Gerard jugó en Barcelona, Valencia, Alavés, Mónaco, Recreativo de Huelva y Barcelona. Y, por supuesto, coincidió con grandes jugadores.

Entre ellos aparecen nombres propios argentinos muy destacados como Lionel Messi y Ariel Ortega, entre otros. Por ello parece ser que López forjó un cariño por el fútbol argentino.

"Me gusta el fútbol argentino, tengo a mi hermano que se fue a vivir a Argentina. Me mandaba videos de los partidos de River. A nivel corazón siempre me unió, coincidí en vestuario con muchos argentinos acá. Yo pensé que me podría haber adaptado por allá", comenzó afirmando.

"Reconozco que Boca tiene algo especial por la Bombonera, por Maradona, pero desde que me empezó a agradar el fútbol argentino siempre fui de River, me gustó siempre Enzo Francescoli", amplió en diálogo con 'Crack Deportivo'.

"Coincidí con el 'Burrito' Ortega, con Javier Saviola y tuve sus influencias", completó Gerard López, que también supo vestir en seis oportunidades la camiseta del seleccionado español.

Lee También