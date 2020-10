Goyo Pérez: "Quizás aporté mi granito de arena, pero los campeones son los jugadores"

Universitario de Deportes salió campeón este lunes. Todos los Cremas celebraron el apertura 2020 a falta de 3 fechas para el final del torneo.

Tras ello, muchos recordaron al técnico que comenzó con los Merengues. Gregorio Pérez fue mencionado por muchos hinchas y periodistas como Eddie Fleischman.

Este martes, después de que pasó un poco más de agua por el rio habló el Goyo. Él manifestó que se siente orgulloso de todos los chicos y que no es tan parte del importante logro.

Gregorio Pérez, ex entrenador de Universitario: "Dios dirá. Cada uno tiene que seguir por su camino, yo ya seguí por el mío y por algo son las cosas. La vida tiene muchas vueltas y nunca se sabe dónde podremos ampararnos en poco tiempo".





"Quizás aporté mi granito de arena, pero los campeones son los jugadores, son los que juegan, esos de short corto. Yo estoy tranquilo y agradecido por lo que viví con ellos", señaló el entrenador uruguayo.

"Yo me siento feliz por lo que logró el grupo de jugadores de la 'U'. Sentir una llamada de ellos, un mensaje de ellos, por esas cosas es que uno puede estar con la conciencia tranquila", contó también.

Por último, también se refirió al actual entrenador: "No me llamó Comizzo y si lo hiciera lo atendería. No tengo nada contra nadie". Así, el Goyo se refirió al nuevo campeonado de la U ¡Un grande!

Gregorio Pérez, ex entrenador de Universitario: "Me pone muy bien lo que lograron, yo tengo un gran recuerdo, de todos, como mencioné: de ellos, del club, de los hinchas, de ustedes mismos y sus colegas. Es un masaje al alma".





