Nos acercamos a lo que va a ser un partido que dice presente en la jornada 4 del Grupo E correspondiente a la Copa Sudamericana, donde Guaireña se enfrentará contra Internacional. Dicho juego tendrá lugar este jueves 5 de mayo, desde el Estadio Defensores del Chacoa partir de las 19:15 hora brasileña y 18:15 hora paraguaya, sumado a la emisión EN VIVO y EN DIRECTO de Tigo Sports para Paraguay, mientras que Conmebol TV lo hará en Brasil.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Guaireña e Internacional

+El último choque entre Internacional y Guaireña

Guaireña vs. Internacional ¿Cuándo y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana?

El juego que efectuarán Guaireña vs. Internacional, por la cuarta jornada del Grupo E por la Copa Sudamericana, se realizará en el Estadio Defensores del Chaco este jueves 5 de mayo.

Horario por países y canales de TV

Argentina: 19.15 horas por Directv GO y Directv Sports +

Bolivia: 18.15 horas sin TV confirmada

Brasil: 19.15 horas por Conmebol TV

Chile: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports +

Colombia: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports +

Ecuador: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports +

México: 17.15 horas sin TV

Paraguay: 18.15 horas por Tigo Sports

Perú: 17.15 horas por Directv GO y Directv Sports +

Uruguay: 19.15 horas por Directv GO y Directv Sports +

Venezuela: 18.15 horas por Directv GO y Directv Sports +

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET por Fanatiz y beIN Sports