Hernán Crespo pasó a la historia en el continente por llevar a la gloria internacional a Defensa y justicia, un modesto equipo argentino que se coronó campeón de la Copa Sudamericana, de la mano del exdelantero de la selección Argentina y de grandes clubes en Europa.

Por su tremendo suceso con el modesto Halcón de Varela, el director técnico fue oficializado por Sao Paulo, uno de los grandes sudamericanos, en el cual no tuvo la mejor presentación, pero sí le dejó un buen aprendizaje en lo que fue su experiencia como timonel.

Justamente, en Por Goleada, programa de Twitch de Olé, medio del Cono Sur, el popular Valdanito habló de la opción de dirigir a Brasil, sí, a la selección verdeamarela, que ahora mismo ocupa el primer lugar de las Eliminatorias y fue la primera clasificada por Conmebol a Qatar 2022.

Ante el interrogante sobre el Scratch dijo: "uy, eso me parece que sería un desafío. Saben por qué, porque me inspira. La Argentina está por encima de todo, pero sería un desafío general, hasta educacional. Así podemos convivir, estar juntos. Me parecería que para el mundo deportivo sería bueno romper estas estructuras. Sería socialmente piola".

Rememoró también un momento en el que decidió ser entrenador: "después de mi retiro, cuando mi hija mediana me preguntó por qué no trabajaba, me pegó acá, en el medio. Después cuando mis hijas estuvieron en mi primer título en Defensa y Justicia me cerró todo".

Pero como en el magazine se habla de todo, también hubo espacio para temas un poco más light, “hemos hecho cositas de modelo, pero me llamaban por ser el nueve de la Selección, no por fachero. No llegué a la foto en slip, no me daba la cara. Hice fotos y publicidades de productos".