Nacho, entre lágrimas, se despidió de River: "Si acá no me llamó la Selección, no se si me volverá a tocar"

Luego de un ciclo mega exitoso, Ignacio Fernández tuvo su último paso por el River Camp como jugador Millonario y se despidió de todos sus compañeros.

"No es fácil irse de River, fueron muchos años donde vivimos cosas muy fuertes, entonces la despedida es como un sentimiento muy grande", expresó Nacho y agregó: "No imaginaba que iba a pasar todo lo que pasé en este club. No me esperaba hacer lo que hice en estos cinco años".

Además, el "Cerebro" habló de su evolición como futbolista: "He crecido mucho como jugador y como persona. Pasaron muchos jugadores y el grupo siempre mantuvo la humildad".

Nacho abandonará a River luego de un ciclo donde obtuvo siete títulos, entre ellos la Copa Libertadores , siendo fundamental en la gran final disputada en el Santiago Bernabeu: "Si tengo que elegir un año me quedo con el 2018 porque le ganamos dos finales a Boca, pero me gustó más mi 2019".

Sin lugar a dudas, la baja del ex-Gimnasia será clave y no será fácil para Gallardo reemplazarlo. "Hay muy buenos jugadores y River se ha reforzado muy bien. Ojalá el equipo mantenga esas ganas de salir a ganar como todos estos años", expresó Nacho sobre su salida y luego habló de Paradela, quien llegará para ocupar su lugar: "No me gustan las comparaciones. Tiene características similares, le deseo lo mejor del mundo".

Además, Fernández contó detalles de su conversación con el entrenador del Millonario: "Con Marcelo siempre mantuve una muy buena relación. La charla fue distinta esta vez, entendió mi situación, me agradeció por estos años y me deseó lo mejor para lo que viene".

Al ser consultado por la Selección, el futbolista fue claro: "Si estando acá, ganando todo y en buen nivel no me tocó la Selección, no se si ahora en el exterior me vuelvan a llamar".

➡ 185 partidos en River

➡ 31 goles

➡ 27 asistencias

�� 7 títulos

�� Tercer jugador del plantel con más tiempo en River (5 años)



¿Se termina una era? Nacho Fernández ya es uno de los mejores jugadores en la historia de River y el líder futbolístico del equipo de Gallardo. pic.twitter.com/5j4VCfaTf4 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 3, 2021

Antes de subirse a su auto, Ignacio se emocionó cuando fue consultados por ser reconocido por mucho tiempo como el mejor jugador del fútbol argentino: "Que me reconozcan como el mejor del fútbol argentino fue una emoción muy grande"

¡Éxitos, Nacho!

Lee También