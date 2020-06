Imperdible: Abreu contó el día que conoció a Ruggeri en San Lorenzo

Sebastián Abreu, en medio de su camino que lo llevó a conocer gran parte del mundo gracias al fútbol, tuvo dos etapas en San Lorenzo.

El Ciclón fue su primera experencia en el exterior después de nacer como futbolista profesional en Defensor Sporting.

Este viernes, Abreu recordó una de las tantas anécdotas que le quedaron después de su paso por el fútbol argentino.

Precisamente, hoy en una entrevista con Fox Sports Radio, contó cuando conoció a Óscar Ruggeri, por entonces entrenador del Ciclón.

"San Lorenzo comía en un salón tipo los de fiesta que se preparan para los equipos. Los muchachos sabían que llegaba un refuerzo uruguayo, pero tenían idea quién. Se abren las puertas, era con escalera y quedé como en un altar. Se dieron todos vueltas para mirar. Un silencio... se venía el clásico con Huracán y no venían bien. Así que el ánimo no era el mejor. Me apuntan todas las miradas y yo todo arrugado con el bolsito", empezó.

Por último, terminó: "Hasta que me tiró una soga Oscarcito. Se da vuelta y en tono de broma dice: 'Muchachos, este es el que nos viene a salvar'".

+ El video:

ABREU REVELÓ QUÉ DIJO RUGGERI EL DÍA QUE CONOCIÓ AL PLANTEL DE SAN LORENZO#FOXRadio | El 'Loco' se refirió al momento en que vio por primera vez a sus compañeros y cómo el 'Cabezón' le dio la bienvenida. pic.twitter.com/gAebaUIx8P — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 5, 2020

