Futbolista de la selección peruana femenina criticó a Jean Deza

Jean Deza volvió a hacer noticia por problemas extradeportivos, luego de ser llevado a la comisaría de Sol de Oro ubicada en Los Olivos por estar en una fiesta clandestina que no respetaba el estado de emergencia.

Debido al escándalo protagonizado por el exjugador de Alianza Lima, la integrante de la selección peruana femenina María José López criticó al extremo: "A nadie le interesa si estás o no de vacaciones (contigo ya no hay diferencia) acá lo que importa es que estamos en estado de emergencia y tú juergueando como siempre. Eres cualquier cosa, no futbolista. Cuántas personas darían todo por las oportunidades que tú desperdicias".

Jean #Deza, a nadie le interesa si estás o no de vacaciones (contigo ya no hay diferencia) acá lo q importa es q estamos en estado de emergencia y tú juergueando como 100pre.Eres cualquier cosa, no futbolista. Cuántas personas darián todo por las oportunidades q tú desperdicias. — Maca Lopez Bellatin ���� (@lb_maca) December 11, 2020

María José jugó en la selección peruana en los pasados Juegos Panamericanos desarrollados en Lima y en la actualidad forma parte del equipo Realidade Jovem de Brasil, club que la contrató este 2020.

Jean Deza por el momento tiene contrato con Binacional, sin embargo, su aparición nuevo escándalo podría afectar a su carrera, ya que el contrato con Binacional es solo por el 2020.

Jean Deza empezó la temporada en Alianza Lima, pero debido a sus reiteradas indisciplinas tuvo que ser separado del plantel íntimo.

Lee También