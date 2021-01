Izquierdoz conmovió a todo Boca: "Fue el cumpleaños de mi hija y lo único que pude hacer..."

Anoche, Boca y Banfield se enfrentaron por el partido correspondiente a la final de la Liga Profesional de Fútbol.

Por la Copa Maradona, el xeneize buscaba en San Juan un triunfo que lo hiciera olvidar de la derrota ante Santos por Copa Libertadores.

✔ 2017 (Campeonato de Primera División)

✔ 2018 (Superliga)

✔ 2019 (Supercopa)

✔ 2020 (Superliga)

✔ 2021 (Copa Maradona)



Desde 2017 que Boca gana, por lo menos, un título por año. Es una racha racha ganadora que no conseguía desde el lapso 2004-2008. pic.twitter.com/pd05gW1okD — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 18, 2021

Luego del 1 a 1 en los 90', la definición se trasladó a los lanzamientos desde el punto de penal.

Allí fue donde los de Miguel Ángel Russo consiguieron llevarse el campeonato tras derrotar por 5 a 4 a su rival.

Al finalizar el encuentro, Carlos Izquierdoz dialogó con la prensa e hizo hincapié en las críticas recibidas luego de la caída frente al equipo brasilero.

"Es jodido estar de este lado. A mi me podés decir que soy burro, patadura, pero si me decís que no entrego todo en la cancha me da una bronca bárbara. Es el peor insulto que puedo recibir. Muestran una jugada que éramos 5 jugadores de Boca caminando, la repitieron por todos lados y veníamos de una contra. Corrimos 60 metros. Nosotros somos defensores, no podemos salir corriendo para adelante, primero le damos seguridad a la jugada", abrió.

Por último, el Cali reveló una historia personal que conmovió a los hinchas: "Si, jugamos mal. Jugamos horrible, pero de ahí a que no tenemos ganas... da mucha bronca. El día anterior viajamos, fue el cumpleaños de mi hija y lo único que pude hacer fue darle un beso dormida. Y me fui a jugar, entonces que pongan en duda que uno no quiere hacer las cosas lo mejor posible es el peor insulto que uno puede recibir como deportista".

#CopaMaradonaEnTNTsports | El Cali Izquierdoz respondió a las críticas tras la eliminación en la Copa Libertadores: “Me podes decir lo que sea, pero que no me entrego en la cancha es el mayor insulto que uno pueda recibir.”



Banfield �� Boca pic.twitter.com/DGMZJcqUOr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 18, 2021

