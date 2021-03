Referente de la selección mexicana ve difícil que Ormeño juegue por México

Jugó dos mundiales con la selección mexicana y tiene voz autorizada para habla de la camiseta que defendió por varios años y donde además es el segundo máximo anotador.

Jared Borgetti no entiendió por qué Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana no convocó a Santiago Ormeño: "No estoy tan seguro de que Martino llame a Ormeño. El entrenador ha dado a entender que su estilo de juego no es lo que él busca, para mí eso es una tontería".

"Santiago Ormeño sabe sus condiciones, tiene buen físico y personalidad. Eso es importante para ser delantero, que el defensor que lo vea sepa que no puede descuidarse, hacer que los compañeros confíen en ti y te busquen. A mí me gustaría que Santiago Ormeño juegue para México. No tenemos un jugador como él", agregó Jared.

Ormeño no es el único peruano que destaca en el fútbol mexicano, Juan Reynoso viene teniendo una buena temporada en Cruz Azul donde suma 10 partidos consecutivos con triunfos.

"Estos meses de Juan Reynoso con Cruz Azul han sido muy buenos. Por la necesidad del equipo se pensaba que tenía que llegar otro entrenador, quizá con más experiencia, pero a lo mejor fue la mejor decisión de la directiva".

