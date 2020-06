Jonathan Silva: "Estaba en calzones, tocan la puerta y era Messi"

Salvo quienes lo conocen de más joven y estrecharon algún vínculo con él en juveniles o cuando recién estaba haciendo sus primeros pasos en la Selección Argentina, casi todos los futbolistas han contado cómo fue su primer contacto cara a cara con Lionel Messi.

El último en contarlo ha sido Jonathan Silva, hoy defensor del Leganés pero que fue convocado al conjunto nacional hace varias temporadas atrás.

En una entrevista con Estudiantes Play y el periodista Alfredo Montes de Oca, el futbolista confesó una anécdota imperdible con el mejor del mundo.

"El simple hecho de estar con Mascherano, Messi, Agüero, Di María... Estábamos todos juntos en una pieza y yo. ¡Sapo de otro pozo!", empezó Silva.

"Me junté a jugar las cartas y no sabía que se juntaban de nuevo al otro día. Terminamos de comer, me fui a la pieza. Me tocan la puerta. Yo estaba en calzoncillos acostado mirando la tele. Abro así... ¡Messi!", agregó.

"Le digo: 'Leo, ¿qué pasa?'. 'Te estamos esperando para jugar a las cartas'. Imaginate cómo estaba me vestí en menos de un segundo. Increíble. No lo podía creer. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida", finalizó.

+ El video:

Imaginate que te toquen la puerta y del otro lado este Messi invitandote a jugar a las cartas. Eso le pasó a @3jonathansilva ���� pic.twitter.com/9gf0iVzkeB — Alfre Montes de Oca (@alfremontes) June 11, 2020

