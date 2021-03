Un histórico de Boca destruyó a Russo: "Este equipo está más perdido que el de Alfaro"

Sin muchas luces de por medio y sufriendo más de la cuenta, Boca rescató una victoria de forma ajustada ante Claypole. El Xeneize, en el marco de un nuevo encuentro de Copa Argentina, se impuso por 2 a 1 y avanzó a la siguiente instancia de la competencia local.

Sin embargo, pese a que la victoria se quedó en el bolsillo de la institución de La Ribera, las críticas no tardaron en aparecer: consumado el encuentro en cuestión, un sinfín de fanáticos del elenco argentino arremetieron y dispararon contra el nivel del equipo de Miguel Ángel Russo.

#SuperMitre #Ahora Jorge Ribolzi: "Este Boca está más perdido que el Boca de Alfaro". pic.twitter.com/lfmnI8C89m — Super Mitre (@SuperMitre) March 3, 2021

En diálogo con Mitre, Jorge Ribolzi, histórico jugador que supo portar la camiseta de Boca y ganar varios títulos con el Xeneize, arremetió contra el actual DT del club y afirmó: "La gente no se siente identificada con este Boca. Este Boca está más perdido que el Boca de Alfaro".

Por otra parte, el Ruso, haciéndose eco de los rumores que indican que a Russo le arman el equipo, arremetió: "Si no me dejan poner a un jugador, yo me voy a la mierda. Yo no aceptaría que venga un dirigente y te diga a quién poner".

