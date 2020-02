#ElVBARCaracol



����⚽️Juan Pablo Ramírez: "No me sentía muy bien porque me tocaba entrenar en una cancha aparte, con 4 jugadores Sub-20 y no es por el hecho de la categoría, yo le decía que quería trabajar y jugar con el equipo, me sentía desechable''



������⬇️ pic.twitter.com/6iceMuFS9M