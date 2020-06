Juega en Vélez y no dudó: "Mauro Zárate no sería bienvenido por el plantel"

Fue de los grandes escándalos en la historia del fútbol argentino, sin lugar a dudas. El día que Boca fichó a Mauro Zárate estalló todo.

Los hinchas de Vélez, luego de ver a quien hasta ese entonces era su ídolo irse más allá de haber prometido que nunca iba a jugar en otro club del país que no sea el de Liniers, le hicieron la cruz.

Y no solo ellos, sino también los jugadores del plantel, ya que tras partir, con declaraciones y accionar dentro de la cancha, el delantero comenzó a disparar en contra del 'Fortín'.

Por esos motivos, fue Lucas Robertone quien no dudó cuando en diálogo con TNT Sports le consultaron por una posible vuelta de Mauro.

"No, no la veo factible, no creo que sea bienvenido en este plantel, te aseguro que no creo, fue algo muy grande lo que pasó con él, y creo que nadie se olvida, no creo que sea fácil la vuelta, menos para el plantel", señaló.

Además, dejó en claro: "También por los partidos que jugamos después, eso agrandó mucho más la situación, la podría haber achicado pero no, y eso lo hace mucho más lejano".

