Robertone eligió entre River y Boca

Lucas Robertone es una de las caras jóvenes que la rompen toda hace rato en Vélez, demostrando un gran futuro por delante.

No sería sorpresa que al jugador lo busquen los equipos más grandes del país, y por eso en TNT Sports le consultaron por sus preferencias.

"Me gustaría que me dirija Gallardo. Está demostrado que sabe mucho de fútbol y creo que podría aprender muchas cosas", expresó.

Luego, amplió su respuesta cuando le hicieron elegir entre River y Boca: "Depende, depende del momento. Si es hoy, te digo River. Pero en un futuro dependerá del momento mío y de cada club".

De igual manera, dejó en claro: "Vélez es un club que está a la altura de estos equipos. Un salto sería irme a Europa. Si me voy en el futuro y si se me da la posibilidad, me gustaría volver a Vélez".

Más allá de esto, no descartó otras posibilidades: "No le cerraría la puerta nadie, sea River, Boca, Racing, Independiente, Vélez o los clubes grandes".

