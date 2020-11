"Estoy que lloro": jugador de Cúcuta no tiene dinero para salir de Armenia

Es dramática la situación que se vive en el Cúcuta Deportivo luego de que la Superintendencia de Sociedades decretara la liquidación judicial de la razón social y, por consiguiente, el retiro del reconocimiento deportivo y la imposibilidad de jugar lo que resta en los torneos Dimayor.

Los malos manejos administrativos del dirigente José Augusto Cadena llevaron a esta insostenible situación y las deudas del club superan los 1000 millones de pesos, que incluyen deudas de salarios a los jugadores, arriendos de los estadios y otros problemas con acreedores.

Mientras Cadena renunció y hoy no se sabe de su paradero, quienes la está pasando realmente mal son los jugadores que están varados en Armenia, ciudad en la que está haciendo de local el equipo motilón debido a las deudas que hay con la ciudad natal y obligaron a salir al equipo de allá.

La situación es tan lamentable que hoy algunos jugadores no tienen cómo regresarse a Cúcuta, se debe el hotel donde se están quedando en Armenia y no haya para un transporte que los regrese a solucionar los problemas que sus familias tienen en el ciudad de la frontera.

#YoEscuchoElVBARCaracol



��️"En el hotel en que estamos no se ha cancelado el hospedaje y no sabemos si tenemos tiquetes de regreso a Cúcuta": Diego Peralta



��️Escuche las declaraciones del jugador del Cúcuta Deportivo en El Vbar Caracol



��Sintonice: Lunes a viernes de 2-4pm pic.twitter.com/WxwACOCZgX — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 12, 2020

Actualmente, hay quienes deben entre 4 y 5 meses de arriendo en Cúcuta y ya están presionando a los seres queridos para que paguen y de Cúcuta nadie ha tenido una respuesta. En un chat que se reveló en redes sociales. un jugador habla de la desesperación que hay.

"Nadie nos dice nada, llevo durmiendo como dos horas, y me levanté pensando y al menos saber algo concreto, pero nada. Nadie nos da razón de nada. El hotel no está pago, no hay nada pago. Yo no soy hincha del equipo, pero dan ganas de llorar por la institución. De verdad no le deseo esta situación a nadie", aseguró un jugador.

Lee También