Jugó en San Lorenzo, supo anular a Gallardo y ahora maneja una ambulancia

Allá por el ya lejano año 1999, Omar Gallardo debutó en Primera División. Lo hizo vistiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro, uno de los grandes del fútbol argentino.

Posteriormente, este volante central defendió los colores de Almagro, Nueva Chicago, Chacarita Juniors, Aldosivi de Mar del Plata, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Estudiantes de San Luis y Excursionistas.

Tal vez la jornada más dorada de Gallardo, hoy de 40 años de edad y retirado, fue allá por el año 2004, cuando, vistiendo la camiseta de Almagro, le tocó marcar con éxito a Marcelo Gallardo -con quien no tiene nada que ver a pesar del apellido-.

Ese día, el mediocampista anuló al hoy entrenador de River Plate y fue una de las grandes figuras del partido, el cual culminó con una sorprendente e histórica victoria del equipo 'Tricolor' por 2-0 en el Estadio Monumental.

Sin embargo, en la actualidad, Gallardo está muy alejado del fútbol. De hecho, cumple una tarea realmente vital en épocas de coronavirus: maneja una ambulancia.

"Tuve la suerte de debutar en San Lorenzo y vivir del fútbol, pero no hice una carrera para salvarme económicamente. A los 30 años pasás a ser un veterano y en otros trabajos, a esa edad, arranca lo más lindo. Desde el año pasado manejo una ambulancia para la Clínica Cruz Blanca. Voy por todo el Gran Buenos Aires y me gusta lo que hago. No debo bajar los brazos porque tengo que darle de comer a mi familia", señaló Gallardo.

"Hago domicilios y con esta situación tomamos más precauciones. No sabés con quién te vas a encontrar ni quién fue a visitar al paciente. CUando llego a mi casa, lo primero que hago es bañarme, limpiar todo. Pienso que arriesgamos nuestra vida por esto", completó en diálogo con 'Cómo Te Va'.

Omar Gallardo y su nuevo trabajo.

