Kranevitter: "Quiero que mi hijo me vea jugar en River"

Hace largo rato ya que Matías Kranevitter comenzó su travesía lejos de River, el club del cual surgió y es hincha fanático. Después de unos pasos fugaces por el Atlético Madrid y el Sevilla de España, donde no encontró continuidad ni el nivel que venía demostrando, se fue para el Zenit de Rusia donde finalmente se estableció, estando allí junto a otros varios compañeros que había tenido en el Millonario y formando un grupo de colegas y amigos que a todos les ayudó para poder sobrellevar la distancia con el país natal, la familia y los seres queridos. Terminada esa experiencia, el mediocampista llegó al Rayados de Monterrey, donde sueña con quedarse por mucho más.

De igual manera, esté donde esté, al tucumano se lo va a relacionar con el club de Núñez. Tanto con Ramón Díaz como con Marcelo Gallardo como entrenadores, fue pieza clave de los títulos conseguidos (un torneo local, una Copa Sudamericana y una Libertadores, jugando después con el Barcelona en el Mundial de Clubes) y se ganó el cariño de la gente. Por eso, él sabe que en algún momento de su carrera volverá a jugar en el Monumental con la banda roja cruzándole el alma, pero todavía no siente que sea el momento justo para hacerlo. En diálogo con Súper Mitre Deportivo, lo explicó.

"En todos los mercados dicen que siempre me buscan de River, pero mi deseo es seguir haciendo una carrera afuera. Yo a River le debo todo, porque me dio todo, me hizo jugador, persona, me hizo ganar todo y ojalá cuando sea el momento me encantaría volver al club. Quiero que mi hijo me vea jugar en River, va a ser un sentimiento único para mí, porque soy hincha del club. El día que tenga que ser, será”, soltó. El mensaje es claro: no hay apuro, pero como la mayoría de los jugadores de ese mismo equipo en el que participó el mediocampista, sabe que su historia en Argentina no está terminada.

Luego, habló sobre las posibilidades que te puede dar estar en uno de los equipos más grandes del continente, pero no tuvo problema en admitir que la competencia es mucha en dicho plantel: "River hoy en día ha demostrado que puede llevar jugadores a la Selección, pero yo no siento que sea el momento: el plantel está bastante completo hay jugadores de altísimo nivel, en mi puesto también, y no sentía que fuera el momento ni la oportunidad. No es que no tendría lugar en este equipo. Siempre que uno va a un lugar tiene que competir y tiene que demostrar por qué tiene que jugar, eso siempre lo tuve claro, pero hoy en día River tiene un plantel tan completo y si te ponés a mirar posición por posición es difícil encontrar un hueco, es un plantel que está completísimo”.

Para cerrar, no quiso dejar de hablar del Muñeco, un padre futbolístico para él: "Ojalá me pueda volver a dirigir, que en algún momento nos encontremos de nuevo. Y que haya Gallardo para rato en River: él demuestra que sí en cada entrevista que da y uno que lo conoce sabe que está pensando en seguir en este proyecto; cuando habla demuestra que se siente feliz, que es su lugar. Ojalá que siga por mucho tiempo más porque la gente le ha agarrado muchísimo cariño”, se entusiasmó antes de contar que sigue teniendo contacto con MG: “Con Marcelo he hablado muchas veces desde que me fui de River, pero eran charlas que no estaban vinculadas con el fútbol, quizá me saludaba por mi cumpleaños o yo lo felicitaba por algo, y después charlas de entrenador a jugador o de persona a persona. Hasta el día de hoy tenemos una buena relación con él”.

