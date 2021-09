L-Gante es uno de los artistas del momento en Sudamérica. El cantante argentino, con su género al que el denomina como 'cumbia 420', está rompiendo récords de reproducciones en las diferentes plataformas. En el último tiempo escaló rápidamente hacia la fama y está viviendo un gran momento de exposición.

Elian Ángel Valenzuela se hizo conocido en el ambiente en el 2020 con su canción L-Gante Rkt, junto a Papu DJ, que ya cuenta con más de 230 millones de reproducciones en Youtube a menos de un año de haberse lanzado. Su colaboración con Bizarrap en 2021 lo hizo escalar aún más.

Este fin de semana, en el marco de su gira '420' visitó Uruguay y no logró despegarse de la habitual polémica sobre el clásico de aquel país. Los fanáticos querían convencerlo de que se hiciera de su respectivo club. Primero, los hinchas de Nacional le hicieron llegar una gorra y la camiseta.

Pero los de Peñarol no se quisieron quedar atrás y un seguidor le quiso obsequiar la casaca del Carbonero en medio del show en el Teatro de Verano. Allí se produjo una pelea con hinchas del Bolso y L-Gante tuvo que interceder: "Vino a tirar la camiseta. Esa era la que me faltaba".

Y luego intentó calmar las aguas: "Está todo piola con Nacional, pero es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan. Yo soy de Boca Juniors, no soy de Peñarol, ni de Nacional. No falten el respeto, acá es Uruguay, Yo me llevo recuerdos de Uruguay. Vamos a disfrutar. Está bien el aguante, pero no tiene que haber diferencias. Eso lo demuestra el equipo en la cancha".

Video del momento de la intervención de L-Gante: