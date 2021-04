La carta con la que Pergolini se despidió de Boca: "Vine al club a hacer, y no pude"

Días atrás, Mario Pergolini anunció su renuncia indeclinable como vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors, cargo que ocupaba desde diciembre de 2019. El mandatario manifestó en reiteradas ocasiones que no se sentía a gusto con el lugar que se le estaba dando de puertas para adentro y decidió dar un paso al costado.

Uno de los motivos que habrían llevado a que el empresario tome esta decisión fue la creación de @bocapredio, un canal de comunicación paralelo al oficial del club del cual se había hecho cargo el dueño de Vorterix.

Hoy se llevó a cabo una reunión de comisión directiva donde, entre otras cosas, se aprobó la renuncia del ex-conductor de Caiga Quien Cagia. Al finalizar la misma se filtró la carta donde Pergo se despide del equipo que supo conformar para vencer al angelicismo en el club de sus amores.

“Vine a aportar en lo que creo que sé y en tareas que llevo adelante en el ámbito privado donde soy reconocido. No encuentro o soy capaz de encontrar a los interlocutores para hacer lo que vine a hacer. Entiendo que es un trabajo para hacer en equipo y entre todos los que amamos a Boca, pero indudablemente ese equipo no ve en mí a alguien que lo pueda llevar adelante", destaca entre los numerosos párrafos.

Carta de Pergolini al presidente del club @AmealJorgeAmor por su renuncia. pic.twitter.com/o478C34VNp — ⚓️Mariano Volpini ������ (@Volpini_Mariano) April 7, 2021

Por último, cierra: "Les deseo con total honestidad, una gestión brillante. Le agradezco la confianza que me tuvo para ocupar un puesto que me llenó de honor y orgullo, pero no vine al club que amo solo a ocupar un lugar, sino a hacer. Y no pude".

