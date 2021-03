En medio de los rumores: Ameal salió a bancar a Russo

Parecería ser que todos en Boca se pusieron de acuerdo para comenzar a callar los rumores luego de unos días muy movidos tras la derrota ante Talleres de Córdoba por la sexta fecha de la Copa de la Superliga. El Xeneize se vio derrotado en la Bombonera, quedó mal acomodado en la tabla del torneo local y el nivel de juego despertó una ola de críticas al equipo.

Primero, antes del duelo ante Defensores de Belgrano por Copa Argentina, fue Carlos Izquierdoz quien subió una historia de Instagram junto a Frank Fabra, quien le había pegado un cachetazo en pleno compromiso ante la 'T', para demostrar que está todo bien entre ambos. Luego de ganar y meterse en octavos de final, el 'Cali' habló con la prensa y le puso un punto final a esa historia.

Quien hizo lo propio fue Jorge Ameal, quien en diálogo con RH Rivadavia tocó todos los temas sensibles de los que la prensa viene hablando sin parar: "Estoy muy bien. Bien de salud y contento con el resultado. Jugamos muy bien. Esperamos seguir manteniendo esta línea. Estamos muy contentos y felices", comenzó diciendo.

Luego, sobre la pelea previamente mencionada, afirmó: "Boca va a crear una comisión para estudiar ese problema. Hoy en las redes aparecieron los dos abrazados. Por qué no me preguntás qué opino del abrazo de los dos. Yo te voy a decir, 'eso es Boca'. El fútbol tiene eso, es el sentimiento, el cariño que ponen los jugadores. Yo estuve con los dos, pero vamos a hacer una comisión".

Además, al ser consultado por el presente de Russo como DT, no dudó. "El equipo me gusta mucho. Estamos muy contentos con el técnico, con todo. No hagamos preguntas de guerra. Russo está muy contento en Boca, hablo todos los días con él, lo mismo que con Román".

Para cerrar, le habló de frente a Ramón Ábila, y expresó que su salida puede estar muy cerca: "El que quiere jugar en Boca, juega en Boca y el que no quiere jugar, se tiene que ir. Si mañana llega la oferta que él está esperando y nosotros también, le deseamos lo mejor a Wanchope. Nosotros tenemos afecto por nuestros jugadores. Nosotros tenemos estas diferencias que se crean, que muchas veces la prensa no tiene que poner y es Boca, Boca y Boca. Pero bueno, Boca es así, muy grande, demasiado grande. Esperemos que la gente empiece a entender y a comprender cuál es nuestra institución".

Lee También