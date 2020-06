La dura respuesta del Patrón Bermúdez a Gallardo: "Fue el que dijo que no jugaba"

Si bien en su momento la decisión de River de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga fue duramente criticada por distintas personas vinculadas al futbol argentino, las críticas al Millonario, con el correr del tiempo se fueron disipando.

En las últimas jornadas, rompiendo el silencio y perfil bajo que siempre lo caracterizaron, Marcelo Gallardo puso su grito en el cielo y emitió su opinión con respecto a la suspensión provisoria del deporte en cuestión. "No le cortemos la posiblidad de entrenar a los futbolistas que están en otras provincias. Es salud entrenar", indicó.

Gallardo pidió que no se le corte "la posiblidad de entrenar a los futbolistas" (Foto: Getty)

Dejando en claro su postura y manifestando que él no tiene "deseos de romper la cuarentena", el Muñeco, continuando con su análisis, buscó ser lo más claro posible y agregó: "Tengo deseos de poder hacer mi trabajo con los protocolos necesarios".

"Lo más importante no es volver a entrenar. Lo más importante es sentarse ahora a acordar los términos para hacerlo. La salud es lo más importante, siempre, Bermúdez, en #UnBuenDomingo — Radio La Red AM 910 (en ��) (@radiolared) June 21, 2020

Este domingo, en diálogo con Radio La Red, quien se encargó de replicar los dichos emitidos por el DT de River fue nada más ni nada menos que Jorge Bermúdez, directivo de Boca. Respetando la postura tomada por el entrenador de La Banda, el Patrón aseguró: "Primero hay que sentarse, conversar, diagramar los protocolos necesarios. No es volver a entrenar y después hablar. Antes de terminar este torneo, fue el técnico que dijo que no jugaba. Estábamos todos en la misma actividad".

Tomando como posta la actitud tomada por Gallardo aquella jornada en la que decidió no presentarse al cotejo ante el Decano por el certamen local, el dirigente de la institución Xeneize arremetió: "No hay uno más importante que otro. Hay que hablar de los equipos de la C, de la D, darles condiciones mínimas de seguridad a todos para volver a entrenar. No es volver a entrenar y después pensar en la seguridad del trabajador, ahí no estoy de acuerdo".

