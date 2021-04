Bermúdez contó todo sobre el tema Pavón y por qué no juega en Boca

Tras un préstamo que empezó a mediados del 2019, Cristian Pavón regresó a Boca a comienzos de año después que LA Galaxy no haga uso de la opción de compra que tenía sobre el jugador. A partir de eso, aparecieron rumores que afirmaban que el club de California iba a comprar al futbolista por una cifra que rozaba los diez millones de dólares.

Finalmente, eso no pasó, Pavón se operó de una lesión física y ahora está recuperándose en el predio de Ezeiza. De eso habló en las últimas horas Jorge El Patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Xeneize, y contó todos los detalles de cómo fue y es la novela con el delantero.

"A Pavón el día 15 de diciembre se llamó por parte del Consejo de Fútbol y se le preguntó si se quería presentar a entrenar antes a nuestras instalaciones a entrenar, porque esta es su casa, para ponerse bien. El chico, con todo derecho, dijo: 'Tengo contrato con la MLS hasta el 30 de diciembre'. Perfecto", empezó en una entrevista con Radio Mitre.

Además, agregó: "El 1 de enero arrancó la pretemporada y el chico se presentó el 8. Una vez que se presentó, se dejaron pasar los días necesarios para su adaptación y nos sentamos con él en tres ocasiones a demostrarle que estamos para coraborarle, que queremos hacerlo sentir importante, que es un jugador que nosotros creemos que puede darle muchísimo a nuestra institución, que no se le va a coartar la posibilidad de irse a donde el sueñe jugar...".

Por último, sentenció: "Y después nos tenemos que bancar durante dos, tres semanas que alguien salga y diga que no le conocemos la voz, que nunca hablamos con Pavón, que no queremos que él se opere. ¡Los temas médicos los maneja el departamento médico! Pavón está entrenando, si no lo podemos tener es porque no está apto físicamente. Yo creo que es jugador de Boca y tiene contrato con Boca. No es el Consejo que decide por Pavón, es la decisión de Pavón".

