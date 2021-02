Todo mal en Boca: se filtró un audio del Patrón Bermúdez pegándole a Tevez

Nadie entiende muy bien por qué, pero de un momento para el otro Boca pasó a vivir una suerte de guerra civil en la que todos se tiran contra todos.

Los rumores son un montón y todavía es complicado determinar quién está de cada lado: la banca a Miguel Ángel Russo por parte de Riquelme habría desaparecido, el Consejo del Fútbol está enfrentado con Carlos Tevez y algunos integrantes del plantel podrían dejar de ser esenciales para el equipo.

Una de las pocas cosas concretas que sucedieron en el último tiempo es el audio de Jorge Bermúdez hablando que se filtró.

En poco más de 30 segundos, el 'Patrón' le pega de lo lindo al 'Apache', sobre todo por los nexos políticos que el futbolista viene mostrando de manera pública.

"Son personas libres, no están presos, no son delicuentes, al menos socialmente, ¿no? Jaja... Se pueden juntar, ver, tomar un café, no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, Macri o los dos juntos, o con los que quiera", comenzó diciendo.

Y agregó: "En esto hay que ser muy inteligentes, y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, él que siga haciendo sus cosas, pero quedan en evidencia cuáles son sus intenciones". Con toda...

Lee También