La frase de Soldano sobre su mamá que le rompió el corazón a los hinchas de Boca

Ayer, Independiente y Boca Juniors se enfrentaron por la segunda fech de la Copa Diego Armando Maradona.

El conjunto local empezó ganando y logró dominar a su rival durante la primera hora de juego.

Sin embargo, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo tuvo un final explosivo y consiguió dar vuelta el marcador.

El resultado, que sirve como una inyección de confianza antes del duelo ante Racing, se debe en gran parte a Franco Soldano.

El delantero volvió a marcar un gol después de 10 meses y se desahogó tras las críticas recibidas.

Una vez finalizado el encuentro, el exjugador de Unión de Santa Fe lanzó una frase que le rompió el corazón a todos los bosteros.

"No nos tenemos que olvidar que somos los campeones del fútbol argentino... tenemos que recuperar la memoria", dijo Franco Soldano, de cara a la vuelta ante Racing por la Libertadores. #CopaDiegoMaradona pic.twitter.com/aGdFVKAK1I — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 21, 2020

"Antes del partido me concentro en hablar con mamá y agradecerle por lo que estoy viviendo. Es un año complicado, mucha gente no la pasó bien, somos privilegiados de hacer esto que nos gusta. Uno agradece, por suerte se me dio el gol y lo necesitaba. Tenemos que terminar el año", confesó.

