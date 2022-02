"Pongámosle Torque", con esa frase nació la historia de este particular equipo uruguayo en 2007. Quince años después, en 2022, ya está en la cúspide del fútbol sudamericano al participar por primera vez en la Copa Conmebol Libertadores. Su primer desafío será atravesar las rondas previas donde su primer rival será el duro Barcelona SC de Ecuador. La historia del nacimiento de un humilde equipo y cómo el apoyo económico extranjero del City Group lo llevó hasta los primeros planos.

Fue en el baño del Mercado del Puerto de Montevideo cuando Marcelo Yaurreche y Raúl Aquino Reynoso iniciaron el proyecto Torque. En una entrevista para Referí, Yaurreche aseguró que el nombre "Torque" lo eligió él. "Soy técnico electromecánico y torque significa un momento de fuerza. Estábamos con Aquino, me preguntó cómo le podíamos poner al equipo y le dije, 'pongámosle Torque'", dijo hace algunos años. Así nació el Club Atlético Torque en 2007, club que fue merodeando por las ligas locales y el ascenso uruguayo.

Tuvo sus oportunidades para ascender a la Primera División como en 2012 cuando disputó un mano a mano con Miramar Misiones: tras el empate sin goles en la ida, en la vuelta ganaba por 1-0, pero un gol a falta de dos minutos llevó la definición a penales, donde finalmente perdió. Fue un duro golpe y la chance de ser el primer equipo en llegar a Primera División tras sólo una temporada en la Segunda. Pasó poco tiempo para volver a tener la chance, aunque esa vez tendría un aliado que hasta el día de hoy debe este gran presente.

El City Group cambia la joven historia de Torque

En 2015, Torque dejó de ser una asociación civil y pasó a ser una Sociedad Anónima Deportiva. ¿Por qué? Por la llegada de un grupo inversor reconocido a nivel mundial, el City Group. El apoyo económico extranjero llegó a estos lados del mundo por primera vez. Reconocido por todos por su gigante inglés como es Manchester City, este grupo económico cuenta también con varias otras instituciones como son New York City, Melbourne City, Sichuan Jiuniu F. C., Mumbai City, Yokohama Marinos y Girona F. C.

En abril de 2017, la compra se hizo oficial y el City Group se adueñó del Torque cambiándole hasta el nombre. El grupo extranjero reconoció que su primera intención fue comprar Nacional de Montevideo, pero no pudieron siquiera negociarlo ante la negativa del club del 'Bolso'. Así fueron por Torque, en una apuesta clara por fortalecerse en el fútbol uruguayo, bien visto en todo el mundo.

En 2018, Montevideo City Torque jugó por primera vez en la Primera División uruguaya de la mano del técnico argentino Pablo Marini. Si bien descendió, su buena gestión llevó a que continúe en el cargo y logre volver un año después a la máxima categoría del fútbol uruguayo. En la temporada 2020, el club logró asentarse en Primera y logró el quinto lugar, que le permitió clasificar a la Copa Sudamericana 2021, su primer torneo internacional donde llegó a ganar partidos ante Fénix, Guabirá y Bahía. Sin embargo, quedó segundo en la fase de grupos (Independiente terminó primero y clasificó) y no pudo clasificar a la siguiente instancia.

Así, con el final de su primera participación en un torneo continental, llegó el fin del ciclo de Marini para la llegada del actual entrenador Román Cuello, quien logra el cuarto lugar en la tabla anual del Campeonato Uruguayo, lo que le permite disputar este encuentro ante Barcelona en esta Copa Libertadores. Y buscará seguir haciendo historia, pese a sus menos de quince años como club. Figuras importantes y con el apoyo económico extranjero le permiten soñar con entrar en la fase de grupos. ¿Podrá?