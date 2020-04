La polémica frase de Palermo sobre la final de Madrid entre River y Boca

El 9 de diciembre del año 2018 pasó a la historia como uno de los más trascendentales de toda la historia del fútbol. Ese día, en el mítico estadio Santiago Bernabeu de Real Madrid, River Plate derrotó a Boca Juniors por 3-1 y se alzó con el título en el marco de la Copa Libertadores de América. Una final absolutamente diferente porque puso frente a frente a los dos equipos más importantes del fútbol argentino y por todo lo que sucedió de antemano y que trasladó el juego al viejo continente.

Tan importante fue ese encuentro que, después de casi un año y medio, se siguen sacando conclusiones como si se hubiese desarrollado hace apenas algunas horas. En esta oportunidad, quien se pronunció al respecto no fue otro que Martín Palermo, máximo goleador histórico de la institución Xeneize. Cabe destacar que, a diferencia de lo que sucedió en los últimos años donde River tuvo a maltraer a Boca, en la época del delantero la historia fue mucho más favorable a estos últimos.

River festejando ante Boca en Madrid. (Foto: Getty)

"En mi época nos tocó a nosotros ganarles a ellos, pero hoy en su momento. Es muy doloroso, pero tampoco hay que menospreciar el trabajo de Boca. La confianza que tiene River hoy puede ser un factor como el que teníamos nosotros en su momento", comenzó exteriorizando el exdelantero de 46 años de edad, que también defendió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Villarreal, Real Betis y Deportivo Alavés en declaraciones brindadas a 'Tanto por decir', por FM 94.7.

Martín Palermo: "Creo que el haber jugado en Madrid fue más beneficioso para River que para Boca".



Posteriormente, el hombre que debutó como entrenador en el año 2012 con Godoy Cruz de Mendoza y posteriormente comandó estratégicamente a Arsenal de Sarandí, Unión Española de Chile y Pachuca de México lanzó una frase muy polémica sobre quién se vio favorecido por el traslado del encuentro decisivo al Santiago Bernabue, en territorio español: "Creo que el haber jugado en Madrid fue más beneficioso para River que para Boca", deslizó uno de los máximos ídolos Xeneizes.

"Si la ganaba, me hubiera gustado jugar o dirigir la final en Madrid. Hoy, con el resultado puesto, no la quiero ver ni cerca", señaló posteriormente cuando le preguntaron si le hubiese gustado ser protagonsita de aquel partido. Y, por último, se pronunció sobre el reciente título de Boca en la Superliga Argentina: "El haber conseguido este último título y de la manera que se dio es lo que Boca necesitaba. Ahora no se tiene que perder el envión anímico de los jugadores. Están más descomprimidos todos".

