No podemos más: la reacción de Vecchio al ver que le cambiaron el perfil de Wikpedia

Ayer en pleno Rosario Central-Argentinos Juniors, que terminó en victoria del local por 2-1 en el Gigante de Arroyito, Emiliano Vecchio se hizo tendencia.

+ Vecchio explicó su cruce con Merlos

+ Video: la frase de Vecchio a Merlos

El Diez del Canalla le dijo al árbitro Andrés Merlos "tengo 30 palos verdes" y todo quedó grabado por la cámara de televisión, que sin público alcanza a escuchar más que nunca las conversaciones entre los protagonistas.

¡Reaccionamos junto a Emi Vecchio a su nuevo perfil de Wikipedia! ���� pic.twitter.com/sPJFt9or9B — Jugador 23 (@Jugador23TyC) February 16, 2021

"La gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado, no soy de enojarme mucho… Me acerqué, se lo dije cerca, él me había dicho varias cosas para que llegara a ese punto", aseguró después del partido el propio jugador.

En la misma entrevista con Jugador 23, al futbolista de Rosario Central le mostraron en vivo cómo le cambiaron su perfil de Wikipedia.

En la parte del nombre le pusieron: "Emiliano 'soros el millo, magnate' Escobar Vecchio". Además, en la parte de apodos le pusieron cosas como: "Rockefeller, Mr. 20 palos, El Millo, CR20, Ricardo Fort del fútbol", entre otros.

¡No podía creerlo Vecchio!

AFIP después de escuchar que Vecchio tiene 30 palos verdes. pic.twitter.com/kGaq6m81RT — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) February 15, 2021

Lee También