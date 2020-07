La reacción de Ruggeri cuando le nombraron a Bielsa para la Selección

El Leeds de Marcelo Bielsa está realmente haciendo las cosas muy bien en el ascenso inglés.

La pandemia terminó favoreciendo al equipo del Loco, que está muy cerca de lograr el ascenso con un histórico club.

Como siempre, su personalidad despierta amores y odios casi con la misma intensidad. Y su buen labor en el conjunto del Championship británico es motivo de charla en los programas deportivos de su país.

Hoy en 90 Minutos de Fútbol, Sebastián Vignolo llevó a debate un hipotético regreso del rosarino a la Selección Argentina.

Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, se expresó al respecto: "Ay, por Dios. A mi no, primero a mi no me gusta. No me gustaría. Creo que ya está. Lo que está, está bien. En el futuro, si hay cambios, me gustaría el Cholo (Simeone) o (Marcelo) Gallardo".

Bielsa dirigió al Seleccionado nacional en el Mundial del 2002, donde quedó eliminado en primera ronda. Ganó el Oro en los JJ.OO de Atenas 2004 y realizó una gran labor en Eliminatorias antes de renunciar y ser reemplazado por José Pékerman.

"NO ME GUSTARÍA QUE VUELVA BIELSA A LA SELECCIÓN"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri opinó sobre qué entrenador quiere para la Albiceleste en un futuro y agregó: "Quiero a Simeone o Gallardo". pic.twitter.com/uolDFIG9QQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 10, 2020

