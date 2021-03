Riquelme dijo que River juega mal y hoy Gallardo le contestó en vivo

Juan Román Riquelme aún no habló públicamente desde que asumió en su cargo de vicepresidente, pero una frase suya dio que hablar muchísimo en los últimos días. "Hace mucho que River juega mal", dijo el ídolo de Boca sobre el equipo que dirige Marcelo Gallardo.

Este mediodía, el Muñeco habló en conferencia de prensa en la previa al choque ante Arsenal de Sarandí por la Copa de la Liga. Como era de esperarse, al entrenador del conjunto de Núñez le consultaron si escuchó la opinión del ahora dirigente en la vereda de enfrente y le pidieron una opinión al respecto.

"Por lo que tengo entendido se lo gritó a unos periodistas que estaban ahí. Será en contra del periodismo", expresó el DT millonario en el inicio de su respuesta, haciendo referencia a que se lo gritó a Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, quienes cubrían la previa del encuentro y hablaban del irregular andar de la Banda.

¿River juega bien o mal? El Muñeco Gallardo aseguró en conferencia que tiene una opinión muy distinta a la de Riquelme. @ESPNFCarg pic.twitter.com/NyDfriF3i1 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2021

Posteriormente, Gallardo fue claro: "Yo no me hago cargo por que tengo una opinión completamente diferente. Habría que preguntarle a él a que se refería". Como era de esperarse, el Muñeco no coincidió con la opinión de Román, que fue totalmente inesperada en ese momento.

