La respuesta de Quintero a un hincha de River que le preguntó: "¿Te vas o no?"

Desde hace ya unos días, Juan Fernando Quintero está en Miami preparándose físicamente para dar el salto al fútbol chino.

Sin embargo, todavía no se firmó nada y el pase realmente ha quedado en una incógnita total. Para colmo, hoy el Shenzhen confirmó un nuevo fichaje ¡y ocupó el límite máximo de extranjeros!

Todo es una incógnita respecto a la carrera profesional del colombiano y para colmo tuvo un ida y vuelta con un hincha de River.

Un fanático le preguntó en su último posteo en Instagram: "¿Te vas al final o no? Dejate de hinchar los huevos, Juanfer. La plata no hace la felicidad, River sí".

El colombiano no tardó en responderle: "No necesité muchos minutos para hacerte feliz toda tu vida. No había necesidad de jugar tantos minutos, amigo. Abrazo".

Por ahora, su futuro es más que una incógnita.

