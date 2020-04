La revelación de Gabigol sobre Neymar: "Siempre dice que quiere jugar en Flamengo"

Neymar en el Santos hizo desastres. Jugó durante cuatro años, debutó con apenas 17 años y alcanzó la gloria máxima en el club. Ganó tres Campeonatos Paulista (2010, 2011, 2012), ganó una Copa de Brasil, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Fue sin dudas la máxima aparición en el fútbol brasileño por décadas. Tal fue así que lo compró Barcelona, donde allí tampoco decepcionó.

Sin embargo, parece que el extremo brasileño tal vez podría tener un nuevo futuro en el Brasileirão. Así lo dejó entrever Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, quien tiene una gran relación con él en la Selección Brasileña, con quien ha compartido muchos partidos en las últimas temporadas. Ambos fueron parte del conjunto nacional que logró la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El campeón de la Copa Libertadores 2019 hizo una importante revelación que sorprendió a todos. "Siempre dice que quiere jugar en el Flamengo. Obviamente nos gusta mucho Santos, pero creo que el Fla es como él y estoy esperando este momento para que juguemos y celebremos goles juntos", afirmó el delantero del equipo de Gabriel Jesús en una entrevista que tuvo desde su cuenta oficial de Instagram.

No hay dudas que a Neymar todavía con 28 años le quedan varias temporadas en Europa al máximo nivel. No obstante, no sería extraño que vuelva a Brasil para retirarse en Santos o en algún otro club, que tranquilamente puede ser Flamengo. El vigente campeón del continente tiene para pagarle un sueldo europeo al actualmente futbolista del Paris Saint-Germain, que suena para volver a Barcelona.

Mientras tanto, Gabigol renovó con Flamengo, dejó pasar la oportunidad de regresar al Inter, que en un principio lo había cedido para que recupere su mejor nivel en Brasil, y hoy es una de las figuras del mejor equipo de América. Quién dice que tal vez en unos años los podamos ver a los dos jugando a la par en el Estadio Maracaná y con los colores del Flamengo. Sin dudas, uno de los sueños máximos para los fanáticos cariocas.

